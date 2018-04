Cida anuncia chefe da Casa Civil e secretário da Infraestrutura

Abelardo Lupion sai da Cohapar e assume Secretaria da Infraestrutura e Logística

A governadora Cida Borghetti anunciou nesta segunda-feira (16), durante reunião com o secretariado no Palácio Iguaçu, os novos nomes que irão compor a sua equipe de governo. O deputado federal Dilceu Sperafico assume, a partir da quarta-feira (18), a chefia da Casa Civil e o atual presidente da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), Abelardo Lupion, foi indicado para a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística. O diretor de Regularização Fundiária da Cohapar, Nelson Cordeiro Justus, assume a presidência da empresa.

Durante a reunião, Cida também apresentou a nova secretária de Estado da Educação, Lúcia Cortez, que tomou posse na última sexta-feira (13), e o novo procurador-geral do Estado, o advogado e professor do curso de Direito da Universidade Federal do Paraná (UFPR) Sandro Kosikoski.

A governadora afirmou que um dos objetivos da gestão é ampliar o diálogo com a bancada parlamentar do Paraná em Brasília e também com o governo federal. Para ela, os novos integrantes da equipe reúnem as condições necessárias para essa interlocução.

Cida destacou a experiência e a capacidade técnica de Dilceu Sperafico e Lupion. “Sperafico reúne condições para administrar esta pasta tão importante, que vai dialogar muito com a bancada federal e tratar das ações relativas aos municípios”, destacou a governadora. “Da mesma forma, o Abelardo Lupion também reúne anos de serviço prestado ao Paraná e ao Brasil e a capacidade técnica que o credencia para estar à frente da pasta da Infraestrutura”, declarou.

COMPROMISSO – Cida ressaltou ainda o compromisso do governo de manter um diálogo aberto com a sociedade. “A nossa meta é fazer uma gestão eficiente, que vá ao encontro das demandas da sociedade, escutando os representantes das entidades de classe, da sociedade civil organizada e de setores importantes como o agronegócio”, explicou. “Ampliar as discussões vai fazer com que possamos administrar de maneira eficiente, priorizando a população paranaense”, salientou.

CONVÊNIOS FEDERAIS – Deputado federal por seis mandatos, Sperafico destacou que uma das primeiras ações à frente da Casa Civil será fazer um levantamento de todos os convênios do Governo do Paraná com a União. Ele também ressaltou que na próxima semana haverá uma reunião com a bancada federal em Brasília, com a participação da governadora. “Vamos detalhar aquilo que será possível fazer em prol do Paraná”, afirmou.

A nossa meta é fazer uma gestão eficiente, que vá ao encontro das demandas da sociedade, escutando os representantes das entidades de classe, da sociedade civil organizada e de setores importantes como o agronegócio”

“As expectativas são muito boas. O Paraná fez a lição de casa e, comparado aos demais estados brasileiros, somos privilegiados. Mas não podemos titubear, precisamos ficar atentos para poder continuar avançando”, destacou Sperafico. “Temos muitos projetos em andamento e precisamos fazer com que as obras e projetos do Estado cheguem a todos os paranaenses”, afirmou.

Comandada pelo chefe interno da Casa Civil, Silvio Barros, a reunião com a equipe de governo tratou de questões administrativas como o novo sistema de gestão das finanças públicas (Novo Siaf) e os investimentos realizados e programados pelo Estado neste ano.

Leia também: https://npdiario.com/capa/abelardo-lupion-sai-da-presidencia-da-cohapar/