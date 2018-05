Cida anuncia recursos para Santo Antônio da Platina e Salto do Itararé

Nesta segunda-feira no Palácio Iguaçu em Curitiba

Construção de escola para a educação infantil, melhorias de parques e praças, aquisição de equipamentos, obras de pavimentação e recape asfáltico são algumas das ações que serão implantadas por 34 municípios paranaenses, de diversas regiões do Estado, com apoio do Governo do Estado. O investimento soma aproximadamente R$ 17,1 milhões.

Salto do Itararé receberá licitação R$ 600 mil e Santo Antônio da Platina R$ 52.635.

Nesta segunda-feira (14), no Palácio Iguaçu, em Curitiba, a governadora Cida Borghetti assinou convênios e também autorizou licitação de projetos das prefeituras. Cida lembrou que no período de 40 dias, desde que iniciou a atual gestão, o governo estadual liberou R$ 235 milhões para mais de 200 municípios. Foram formalizados mais de 300 convênios com as prefeituras para obras e compra de equipamentos.

“A agilidade do Estado para liberar esses recursos faz toda a diferença para as prefeituras”, afirmou a governadora. “Temos a responsabilidade de fazer uma gestão rápida e eficiente, que atenda todas as demandas dos municípios. Estamos no caminho certo, que é estar junto com as prefeituras e os deputados para toda a população”, disse Cida

Segundo Wellington Dalmaz, superintendente do Paranacidade, órgão vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Urbano, os escritórios regionais estão analisando cerca de 1,8 mil convênios. “Estamos trabalhando de domingo a domingo. Os municípios não têm condições de fazer as obras sozinhos e o Estado dá a estrutura necessária”, disse ele.

Participaram da solenidade o chefe da Casa Civil, Dilceu Sperafico; os secretários da Fazenda, José Luiz Bovo; da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, Elias Thomé; da Infraestrutura e Logística, Abelardo Lupion; da Educação, Lúcia Cortez;da Comunicação Social, Alexandre Teixeira; os presidentes do BRDE, Orlando Pessuti; do Tecpar, Júlio Félix; os deputados estaduais Pedro Lupion, Maria Victória, entre outros.