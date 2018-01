Cida assume e muda tudo no Paraná, diz Chico da Princesa

Ele cumpriu quatro mandatos como deputado federal

Vereador em Santo Antônio da Platina (1993 a 1995) e na sequência deputado federal entre 1995 até 2011, Chico da Princesa fez visita de cortesia ao npdiario e comentou sobre o atual quadro político regional e estadual.É coordenador da pré-campanha de Osmar Dias ao Palácio Iguaçu e pré-candidato a deputado estadual.

Uma das declarações mais fortes foi com relação a esperada posse de Cida Borghetti como governadora no início de abril deste ano: “Ela vai assumir e mudar tudo no Paraná, o Ricardo (Barros, ex-ministro da Saúde e deputado federal) é meu amigo, ele é inteligente e, junto com a esposa, a filha deputada e o grupo político, estarão no poder de forma total”, afirmou, indicando considerar que haverá alterações em cargos comissionados, chefias regionais de órgãos etc.

Na visão de Chico, nada será decidido no mundo político antes do final de março.

Ele mesmo ainda não sabe qual partido escolherá, “dependo do Osmar, para onde ele for eu vou; inclusive, se achar que eu não devo ser candidato, também não serei, quero só ajudar a construir um governo que cuide bem do Norte Pioneiro”, assinalou.

Acredita que as definições serão verticais iniciando pelas candidaturas a presidente da República e depois governadores, senadores e deputados federais e estaduais. Faltam nove meses para as eleições, marcadas para o próximo dia sete de outubro.

É crítico do governo federal, porém não se situa nos extremos.

Acha que seu candidato ao governo estadual é o mais preparado, “chegou a hora do Osmar…o Ratinho, a Cida são pessoas boas, mas podem esperar mais um pouco, o Requião já foi três vezes.. Então hoje Osmar seria mais benéfico para o Paraná”, sublinhou, adicionando “defendo que o nosso Estado precisa neste momento de experiência, maturidade, de um plano de governo realista e que privilegie empregos, renda, melhorias na segurança pública, na educação, no esporte e na cultura, enfim, quero um governador ligado no povo, mas tudo pode acontecer nos próximos dois meses e meio”.

Francisco Octávio Beckert nasceu em Três Barras (SC), morou em Curitiba, onde se tornou torcedor do Atlético Paranaense.

Foi vereador de Santo Antônio da Platina no período 1993 a 1995. Começou como bilheteiro na empresa de ônibus Princesa do Norte em 1974,depois passou a Chefe de Agência, Chefe do Setor de Turismo e Chefe de Garagem de Curitiba, 1977-1986 até Gerente Administrativo, 1988-1995.

De perfil tranquilo e cordato, é casado há mais de três décadas com Romilda, com quem tem um casal de filhos, Simone e Juninho,e também uma neta.

