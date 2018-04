Cida autoriza melhoria na remuneração de 6,5 mil servidores da educação

Medida deve ser implantada na folha de maio

A governadora Cida Borghetti autorizou nesta terça-feira (17) a equiparação dos salários de 6,5 mil servidores da Educação ao piso regional do Paraná. A medida deve ser implantada na folha de maio e atende reivindicação dos trabalhadores da rede estadual. Além disso, também foi liberado aumento do vale-transporte para 15 mil funcionários contratados pelo Estado pelo regime PSS – cerca de 10 mil atuam em escolas.

“Recebemos essa demanda dos representantes do magistério e entendemos que era justa e urgente. Nestes poucos dias de governo encaminhamos a solução”, destacou Cida.

A decisão de equiparação beneficia merendeiras, serventes e auxiliares de escolas que passarão a receber remuneração mensal de R$ 1.223,20. O impacto anual na folha do funcionalismo será de R$ 5,8 milhões. O vale transporte foi alterado de R$ 155,79 para R$ 165,43, e representa um acréscimo de R$ 2,5 milhões aos gastos do Estado com pessoal.

Vamos criar um grupo de trabalho permanente para discutir todos os pontos da pauta relativos à área pedagógica. Os demais pontos da pauta, principalmente de caráter financeiro, nos comprometemos a encaminhar para os setores responsáveis dentro do governo”

A secretária estadual da Educação, Lucia Cortez, recebeu nesta terça-feira a direção da APP Sindicato e anunciou que dois itens da pauta da entidade foram atendidos. Foi a segunda reunião entre governo e sindicalistas desde que a governadora Cida Borghetti assumiu o governo. “Estamos no caminho certo, do diálogo, para avançar e superar as dificuldades”, afirmou a secretária. Ela ressaltou que a determinação da governadora é sempre manter as portas abertas para as demandas do magistério.

O presidente da App Sindicato, Hermes Leão reconheceu a importância da abertura de diálogo e solicitou a realização de reuniões permanentes para discussão das reivindicações da categoria. “Vamos criar um grupo de trabalho permanente para discutir todos os pontos da pauta relativos à área pedagógica. Os demais pontos da pauta, principalmente de caráter financeiro, nos comprometemos a encaminhar para os setores responsáveis dentro do governo”, explicou a secretária.