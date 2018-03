Cida Borghetti discute soluções inovadoras com embaixadores

Grupo está conhecendo mais detalhes de práticas inovadoras e de gestão

A vice-governadora Cida Borghetti recebeu nesta quinta-feira (1), no Palácio Iguaçu, uma comitiva formada por embaixadores e representantes de países que participam da Smart City Expo Curitiba. Liderados pelo embaixador ucraniano, Rotyslav Tronenko, o grupo está conhecendo mais detalhes de práticas inovadoras e de gestão de órgãos públicos do Estado e da Prefeitura de Curitiba.

Cida Borghetti destacou os potenciais econômicos e turísticos do Estado, detalhou o programa Paraná Competitivo e as oportunidades e investimentos e parcerias. “O Paraná possui um agronegócio que é exemplo para o país e também um setor industrial diversificado e inovador. Temos o interesse de expandir parcerias e negócios”, disse a vice-governadora.

Segundo ela, a SmartCity ExpoCuritiba é uma excelente oportunidade para o compartilhamento de ideias e de soluções inovadoras que impactem na vida dos cidadãos. “Os governos têm que se unir e, junto com a iniciativa privada e com o terceiro setor, buscar soluções inovadoras nas áreas de saúde, transporte, educação e tratamento de resíduos sólidos, entre outros”.

Também participaram do encontro o embaixador do Kuwait no Brasil, Ayadah Mubrad Alsaidi; o ministro-conselheiro da União Eruopeia, Carlos Fernandes de Oliveira; o cônsul comercial de Cuba em São Paulo, Raul Gonzales; o cônsul honorário do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte em Curitiba, Adam Patterson, e o secretário especial do Cerimonial e Relações Internacionais, Ezequias Moreira.