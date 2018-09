Cida cresce, chega a 17% e deve levar eleição ao 2º turno​

Faltam 17 dias para o primeiro turno

Desde que iniciaram as pesquisas de intenção, a governadora tem um crescimento contínuo e deve levar a eleição para a segundo turno. A 17 dias da eleição de 7 de outubro, Cida já pontua 17% na pesquisa do Instituto Radar divulgada nesta quarta-feira, 19. Em 9 de abril, por exemplo, Cida tinha 5% na pesquisa Ibope, pulou para 10,2% no Radar de 26 de junho e agora já aparece com 17%.

Em contrapartida, a candidatura de Ratinho Junior (PSD) parece estar estagnada na casa dos 40%. Na Radar de 9 de setembro, o candidato teve 40,4% e agora, 40,1%. A soma de todos os outros candidatos é de 31,6%. Os eleitores indecisos representam 16,5% e os votos brancos e nulos 11,0%. Portanto, a diferença de Ratnho Junior é de apenas 8,5% e os indecisos ainda somam 16,5%. Isso, levando em conta, os 17 dias que faltam para o pleito.

Pesquisa Ibope de 9 de abril

A pesquisa entrevistou 1.008 eleitores em todo o Paraná, entre os dias 3 e 5 de abril de 2018. O nível de confiança do levantamento é de 95%, e a margem de erro é de 3% para mais ou para menos. A pesquisa, registrada no TRE com o número 06410/2018, foi encomendada pela rádio CBN Cascavel.

Pesquisa Radar de 26 de junho

Foram ouvidos 1.494 eleitores em oito regiões do Paraná, entre os dias 19 e 24 de junho. O registro da pesquisa do Instituto Radar Inteligência no Tribunal Superior Eleitoral é PR-04594/2018. O nível de confiança é de 95, 5% e a margem de erro, de 2,6%.

Pesquisa Radar de 5 de setembro

A pesquisa realizada pelo Radar Inteligência ouviu 1494 eleitores no Paraná entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro de 2018. O registro no Tribunal Regional Eleitoral é PR-01900/2018. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais. O nível de confiança é 95,5%.

Pesquisa Radar de 19 de setembro

A pesquisa Radar foi realizada de 14 a 17 de setembro. A amostragem somou 1.494 entrevistas, ecom margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos e intervalo de confiança de 95,5%. Registro PR-05041/2018.