Cida garante mais obras e investimentos aos municípios

Infraestrutura e desenvolvimento urbano

A governadora e candidata à reeleição Cida Borghetti (coligação PP-PSDB-PTB-PROS-PMB-PMN-DEM) afirmou, nesta sexta-feira (14), que ampliará os investimentos para garantir mais obras de infraestrutura e desenvolvimento urbano nos municípios.

“Como municipalista que sou conheço as necessidades de cada uma das 399 cidades paranaenses. Vamos investir em infraestrutura para garantir oportunidades e qualidade de vida à população”, disse a governadora, acompanhada da deputada estadual Maria Victoria (PP), durante caminhada em Sarandi (Noroeste).

A atenção e apoio aos municípios se dará sem distinção partidária, destacou a governadora.

Nos primeiros meses de governo, Cida Borghetti liberou cerca de R$ 5 bilhões para obras e melhorias em todas as cidades. A meta da futura gestão é manter a política de portas abertas e diálogo constante.

Em Sarandi, lembrou Cida, o governo do Estado está apoiando a pavimentação de todas as ruas do bairro Residencial Santa Ana. Há quase 30 anos a população aguarda pela obra.

AGENDA – A governadora participou ainda de evento político do deputado Ricardo Barros, em Maringá.