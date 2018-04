Cida indica engenheiro Jonel Iurk para presidência da Copel

Novo líder do governo da AL já iniciou trabalho

Na primeira reunião de trabalho com a equipe governo, realizada na manhã desta segunda-feira (9), no Palácio Iguaçu, em Curitiba, a governadora Cida Borghetti indicou o nome do novo presidente da Copel. O engenheiro civil Jonel Iurk (foto abaixo falando ao microfone) que até então era presidente da Compagas, vai comandar a estatal de energia.

Cida sustentou a importância da integração e afirmou que pretende fazer reuniões semanais com toda a equipe de governo. Ela também apresentou o deputado estadual Pedro Lupion como o novo líder do Governo na Assembleia, e os novos secretários.

“Priorizamos uma gestão eficiente”, disse a governadora. “Os que entram na equipe agora, e aqueles que prosseguem, são fundamentais para dar continuidade ao que tem sido feito no Estado”, afirmou Cida, reforçando que em nove meses é possível fazer muita coisa. “Vamos dar respostas com trabalho sério e eficaz”.

Novo secretário do Desenvolvimento Urbano, Sílvio Barros, será responsável pela coordenação dos trabalhos e acompanhamento da execução dos projetos do governo do Estado. Ele também vai acumular interinamente a chefia da Casa Civil. “Minha função principal será assegurar que projetos estratégicos para o Paraná aconteçam”, afirmou Barros.

Outros integrantes apresentados foram Antônio Carlos Nardi, na pasta da Saúde; Lucília Felicidade Dias, na chefia de Gabinete; coronel Maurício Tortato, na chefia da Casa Militar; e a coronel Audilene Rosa de Paula Dias, que assume o comando-geral da Polícia Militar.

Continuidade das ações será também a base da gestão na Secretaria da Saúde, disse Nardi. “Vamos dar prosseguimento às políticas públicas da área da saúde e estreitar ainda mais o diálogo com a população e os prestadores de serviço”, disse ele. “Além disso, também vamos focar em políticas de prevenção na saúde da mulher, da criança, do idoso e do homem”, reforçou.

COPEL – Indicado para a presidência da Copel, o nome de Jonel Iurk deve ser referendado pelo Conselho de Administração da companhia. Ele afirmou que dará continuidade ao trabalho que vinha sendo feito na companhia sob a presidência de Antonio Sérgio Guetter.

Engenheiro civil e matemático formado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, tem especialização em Gestão e Engenharia Ambiental pela Universidade Federal do Paraná e mestrado em Ciência do Solo pela mesma instituição. No Paraná, foi engenheiro de desenvolvimento de operações e coordenador de estudos ambientais da Sanepar (1992-2002), coordenador do plano de saneamento ambiental da Comec (1994-1995), diretor executivo do Ibama Paraná (1995-1999), secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (2011-2013) e passou por diversos cargos na Copel entre 2012 e 2017. Desde junho do ano passado, preside a Compagas.