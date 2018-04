Cida não vai criar novos cargos ou aumentar gastos públicos, diz Lupion

Objetivo do governo estadual é realizar uma gestão eficiente com transparência

O líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Pedro Lupion (DEM), garantiu em pronunciamento, durante a Sessão Plenária de terça-feira (24), que a governadora Cida Borghetti (PP) não vai criar novos cargos, aumentar a máquina pública e os gastos públicos nos próximos nove meses. “Dou a garantia total e absoluta. Em momento algum, a governadora vai enviar um projeto para aumentar a máquina pública ou os gastos do governo”, afirmou Lupion na tribuna do legislativo.

Lupion enfatizou que o objetivo do governo estadual é realizar uma gestão eficiente, com transparência. “Um governo para atender aquele que paga todos os nossos salários, que é a população do Paraná”, destacou o líder.

O parlamentar adiantou que na reorganização do Estado, as secretarias especiais tornam as estruturas funcionais, com objetivos específicos. “Isso tudo será feito com estruturas que já existem, com cargos que já existem, com orçamentos que já existem e ninguém em sã consciência criaria novos cargos, ou novas secretarias”, destacou o líder do governo.

