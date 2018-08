Cida participa da comemoração na Igreja Batista

Oito mil pessoas acompanharam a celebração

O domingo da governadora e candidata à reeleição Cida Borghetti (PP) foi na igreja. Ela participou do culto comemorativo aos 30 anos do Ministério Pastoral do Pastor Paschoal Piragine Jr, na Primeira Igreja Batista de Curitiba (PIB). Piragine está à frente da icônica igreja do bairro Batel, na Capital desde 1988.

Cerca de oito mil pessoas acompanharam a celebração. A governadora destacou a trajetória do pastor e sua contribuição para o Estado.

“O pastor Piragine é um homem de fé que há 30 anos conduz com amor muitas famílias paranaenses ao caminho do bem. É um exemplo de liderança que merece nosso reconhecimento por todo o trabalho prestado na comunidade cristã”, disse.

A PIB conta com mais de 10,9 mil membros. A sede que tem 13.300 m² de área total e 16.149 m² de área construída abriga o templo, restaurante, oficina de música, canal de tv e salas de aula. É a organizadora do tradicional espetáculo natalino Nataleluia, que reúne anualmente cerca de 20 mil espectadores em dois dias de apresentação.

AGENDA- Durante à tarde Cida Borghetti participa de reuniões internas com sua equipe de campanha.