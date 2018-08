Cida pede rapidez na construção de segunda ponte na divisa

Ela se encontra com novo diretor-geral paraguaio da Itaipu

A governadora Cida Borghetti participou nesta sexta-feira-feira (17) da primeira reunião de trabalho com o novo diretor-geral paraguaio da Itaipu Binacional, José Alberto Alderete Rodríguez. Ele e mais cinco integrantes tomaram posse nesta semana, junto com o novo presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez.

Na reunião, que ocorreu na sede brasileira da usina, em Foz do Iguaçu, ficou sinalizado o interesse do Governo do Paraná e da equipe paraguaia da Itaipu em dar ainda mais celeridade no projeto de construção da segunda ponte entre Foz do Iguaçu e o país vizinho.



“Neste primeiro encontro, além de vir dar boas-vindas à nova equipe, firmamos um compromisso de trabalhar com ainda mais agilidade nessa ponte, que será tão importante para ambos os países. Todas as tratativas, licenças ambientais e licitações já estão prontas”, disse Cida.

Rodríguez afirmou que, à frente da Itaipu no lado paraguaio, não vai medir esforços para tirar o projeto do papel. “Nos unimos com satisfação para construir a maior usina geradora de energia elétrica do mundo e ressalto que vamos continuar mantendo esse caráter de binacionalidade, principalmente na construção dessa nova ponte”, reforçou ele.



Ficou agendada para a próxima semana uma nova reunião entre as equipes brasileiras e paraguaias para tratar do assunto.

PONTE – A discussão sobre de uma nova ligação entre os dois países, próximo à Tríplice Fronteira, é de mais de 20 anos e ainda não foi iniciado por problemas burocráticos e políticos. Em abril deste ano, Cida reiterou em reunião com o presidente Michel Temer a necessidade da construção da ligação entre os dois países. “A sinalização dele, no encontro, foi positiva”, ressaltou ela.

NOVA EQUIPE – Além de Alderete, Monica Luján Perez dos Santos (diretora financeira), Iris Magnolia Mendoza Balmaceda (diretora jurídica executiva), Miguel Ángel Gómez Acosta (diretor de coordenação executivo) e Alberto Cabrera Villalba (diretor administrativo executivo) tomaram posse. José María Sánchez Tillería foi mantido no cargo como diretor técnico.

O diretor-técnico executivo da Itaipu, Mauro Corbellini, afirmou que o trabalho junto à nova equipe será de continuidade. “Vamos manter os projetos importantes que estamos estávamos discutindo, como investimentos pesados na usina, que foi construída no final da década de 70 e precisa de atualizações”.

CODEFOZ – No período da tarde, ainda em agenda na cidade, Cida se reuniu com membros do Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu (Codefoz) para falar sobre a primeira reunião de trabalho com a equipe paraguaia da Itaipu Binacional. A senadora Ana Amélia participou do encontro.