Cida quer melhorar índices na saúde, educação, segurança e emprego

Governadora esteve em Paranavaí e Maringá

A governadora e candidata Cida Borghetti (Coligação PP-PSDB-PTB-PROS-PMB-PMN-DEM), fez campanha na manhã deste sábado, 1º de setembro, em Paranavaí e Maringá. Em eventos para centenas de lideranças do Noroeste, a governadora e candidata à reeleição afirmou que tem experiência administrativa e sensibilidade para manter o Paraná “como um dos Estados mais eficientes do país”. “Eu gosto de cuidar das pessoas. Faço política porque gosto de cuidar do Paraná. Tenho vocação e experiência administrativa”, disse.

“O Paraná está entre os três Estados mais eficientes do Brasil e vamos trabalhar para melhorar ainda mais os índices na saúde, educação, segurança e geração de oportunidades”, acrescentou.

Em Paranavaí a governadora participou do lançamento da campanha do deputado Tião Medeiros (PTB) com os candidatos ao Senado, Beto Richa (PSDB) e Alex Canziani (PTB). E em Maringá no lançamento da campanha do deputado Evandro Júnior (PSDB).

DOMINGO – No domingo a governadora tem agendas de campanha em Curitiba. No início da manhã participa do desfile cívico na regional do Pinheirinho.