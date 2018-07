Cida tem o desafio de manter a união da aliança, afirma Mounir

Tucano se mostra preocupado com eventuais indisposições

O ex-presidente da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) e pré-candidato a deputado federal pelo PSDB, Mounir Chaowiche (fotos) admitiu,durante visita de cortesia ao npdiario na tarde desta sexta-feira, dia 20, em Santo Antônio da Platina, haver indisposições entre os grupos do ex-governador Beto Richa e da atual governadora na composição final da pré-campanha, “Cida Borghetti tem hoje o maior desafio de sua vida, manter unida a nossa aliança vitoriosa, cabe a ela pois representa o governo,é a liderança maior que temos – com mandato – acabar com essa situação”, afirmou, avaliando que se progressista conseguir articular e dissipar estresses e arestas que parecem brotar mais a cada dia enquanto a eleição se aproxima célere, a meta inicial de passar no primeiro turno será alcançada “sem dúvida nenhuma”.

Ele minimizou, porém, maior gravidade no relacionamento intestino, declarando acreditar que não haverá ruptura até porque, no pragmatismo bruto da política, ambos os lados só tendem a perder se as atuais rusgas permanecerem.

Mounir elogiou a postura do pré-candidato ao senado pelo PTB, Alex Canziani, “que tem tido uma atuação humilde e conciliadora com integrantes de todos os partidos”, buscando a convergência interna, “hoje o Beto seria eleito e acho difícil esse quadro mudar, mas podemos perder por coisas internas”.

Defendeu que os eleitores priorizem os pré-candidatos de cada região do estado rechaçando aventureiros e também que os debates públicos não contenham ataques e sim, propostas.

Mounir Chaowiche é paranaense de Joaquim Távora. Casado com Ana Maria Gouveia Chaowiche e tem dois filhos: Mounir e Michel.É formado em Administração de Empresas, com especialização em Administração Pública pela Universidade Federal de Santa Catarina e com especialização em Consultoria Empresarial pela Universidade de Brasília.

Funcionário da Caixa Econômica Federal desde 1981, ocupou as funções de gerente das agências dos municípios paranaenses de Santana do Itararé, Realeza, Mamborê, Guaíra, Marechal Cândido Rondon, Araucária, Ponta Grossa e da agência Batel, em Curitiba. Também ocupou as funções de gerente de operações no Estado do Espírito Santo, gerente executivo operacional para o Paraná, gerente de mercado e superintendente de negócios para a Região de Londrina.

O tucano deixou a presidência da Companhia de Habitação do Paraná (COHAPAR), onde estava desde 2011 para assumir a Sanepar. Antes disso, foi presidente da Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab-Ct), de 2006 a 2010. Foi presidente por quatro mandatos da Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação. E é atualmente presidente da Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação.

