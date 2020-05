Cidadania23 faz curso de formação política de forma virtual

Programação com palestras de especialistas em marketing

O diretório estadual do Cidadania23 do Paraná informou nesta semana que o “Curso para pré-candidatos” será realizado em 2020. Tradicional e obrigatório para todos que desejam ser candidatos pelo partido, a formação é realizada em parceria com a Escola de Formação Política Dr. Luiz Felipe Haj Mussi.

Devido a pandemia do novo Coronavírus e como medida para priorizar a saúde de todos, o curso será realizado através de reuniões virtuais. A primeira etapa será no próximo dia 06 de junho, sábado, às 09h, para os pré-candidatos dos municípios do litoral paranaense. A agenda completa será disponibilizada nos próximos dias.

A programação do curso conta com palestras de especialistas em marketing, legislação eleitoral, sobre a conjuntura estadual e nacional, além de diversos outros assuntos importantes para a formação dos pré-candidatos do Cidadania23.

Segundo o deputado federal Rubens Bueno (foto) , presidente estadual do Cidadania23, a qualificação dos candidatos é um ponto fundamental.