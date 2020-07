Cidade do NP está entre as oito paranaenses sem casos da Covid-19

Município de 4.220 habitantes pertence à 18ª Regional de Saúde

Uma cidade da mesorregião do Norte Pioneiro está entre as oito paranaenses que não têm casos confirmados de coronavírus. Trata-se de Nova Santa Bárbara (foto) a 77 km de Londrina, pertencente à 18ª Regional de Saúde de Cornélio Procópio, e que faz divisa com São Jerônimo da Serra e Santa Cecília do Pavão.

Com 4220 habitantes, Nova Santa Bárbara é um dos municípios mais jovens do Paraná e foi criado em 1990, embora os primeiros registros de ocupação da região datem de 1960, de acordo com a Prefeitura.

Segundo o boletim epidemiológico diário divulgado pelo governo do Paraná neste domingo (26), a cidade tem uma pessoa com suspeita de coronavírus e nenhum registro de morte pela doença.

Mesmo com a situação controlada, um decreto de março deste ano suspendeu aulas municipais, feiras e eventos privados ou públicos que gerem aglomeração, inclusive os religiosos. O comércio ficou aberto, mas com regras de prevenção.

Covid-19 atinge 98% das cidades

Nada menos que 98% dos 399 municípios paranaenses têm casos confirmados do novo coronavírus. Além de Nova Santa Bárbara, outras sete cidades ainda não tiveram registro oficial de casos confirmados de Covid-19.

São elas: são: Boa Ventura de São Roque, Bom Sucesso do Sul, Flor da Serra do Sul, São Carlos do Ivaí, São Pedro do Paraná, Rio Bom e Godoy Moreira.A quantidade de municípios que estão “de fora” da pandemia diminui a cada dia. De sábado (25) para domingo (26) o número caiu de 10 para 8(Colaboração: Murilo Pajola/Tarobanews).