Cidades da base de Lupion são contemplados com veículos para APAES

Inclusive Figueira, Joaquim Távora e Siqueira Campos

Doze prefeituras atendidas pelo deputado estadual Pedro Lupion (DEM) foram contempladas com recursos para aquisição de um veículo, para uso das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) dos municípios.

Segundo o parlamentar, as prefeituras de Carambeí, Carlópolis, Congonhinhas, Figueira, Florestópolis, Joaquim Távora, Porecatu, Santa Mariana, São Jerônimo da Serra, Siqueira Campos, Tibagi e Ventania receberam, cada, R$ 240 mil, para compra de um veículo tipo van ou micro-ônibus adaptado para as Apaes municipais. “A escolha do tipo de veículo fica a critério da prefeitura, de acordo com o modelo que melhor atender cada cidade”, destaca.

O deputado ressalta que os investimentos feitos pela Secretaria Estadual da Família e Desenvolvimento Social (SEDS), totalizam R$ 24 milhões para municípios desenvolverem ações voltadas à proteção de crianças e adolescentes com deficiência na rede sócio-assistencial ou junto a entidades sociais, como as Apaes.

De acordo com a SEDS, a iniciativa beneficia 100 municípios paranaenses de pequeno porte e que ainda não foram favorecidos por outras iniciativas com mesma destinação nos últimos quatro anos. Os recursos são transferidos em parcela única, pela modalidade fundo a fundo, diretamente para o Fundo Municipal de Assistência Social, conforme determinação do Conselho Estadual de Assistência Social (Ceas).

“Mais uma importante iniciativa do governo do Paraná, pois fortalece as condições de acesso e inclusão social de crianças e adolescentes com deficiência”, comemora o parlamentar.

Texto: Márcia Pessoto

Fotos: Hedeson Alves