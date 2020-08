Cidades do Norte Pioneiro recebem ambulâncias e vans para saúde

Dez municípios receberão R$ 35 mil para aquisição de um automóvel do programa Estratégia Saúde da Família

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) confirmou nesta segunda-feira, dia 24, a liberação de mais R$ 3,6 milhões para 15 cidades do Norte Pioneiro, além de outras cinco da região Noroeste. Os recursos na área de saúde serão usados na compra de veículos utilizados para atendimento do programa Estratégia Saúde da Família. A maior parte dos 20 municípios é representada por Romanelli na Assembleia Legislativa.

“É um investimento para garantir segurança no deslocamento de pacientes entre cidades para receber os atendimentos especializados e também para urgência e emergência. O valor será repassado diretamente às prefeituras para compra de automóveis, vans e ambulâncias de dois tipos: para suporte básico e avançado”, informa o deputado.

Romanelli acrescenta ainda que o repasse aos municípios reforça a parceria entre a Assembleia Legislativa e o governo estadual. “Uma parceria importante para acelerar, ampliar e assegurar a renovação da frota do transporte sanitário”.

Segurança – A Secretaria Estadual de Saúde está investindo R$ 29,5 milhões para modernizar a frota sanitária de 168 municípios. A meta é atender com segurança os deslocamentos de pacientes, com veículos novos e modernos.

“Saúde é primordial e o compromisso é de garantir a segurança aos paranaenses que precisam de políticas públicas para receber atendimento à saúde”, reforça Romanelli.

Os dez municípios atendidos com recursos para modernização da frota sanitária, representados por Romanelli são Arapoti (cidade dos Campos Gerais), Assaí, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Guapirama, Japira, Moreira Sales, Querência do Norte, Santa Cruz do Monte Castelo e Santa Mônica.

Ambulâncias – Moreira Sales e Santa Mônica vão receber R$ 170 mil cada um para aquisição de ambulância de suporte avançado. Outros seis municípios serão atendidos com uma ambulância de suporte básico, no valor de R$ 170 mil. São eles: Barra do Jacaré, Cornélio Procópio, Leópolis, Moreira Sales, Querência do Norte e Santa Mariana (2).

Dez municípios receberão R$ 35 mil para aquisição de um automóvel do programa Estratégia Saúde da Família. O valor será destinado aos municípios de Congonhinhas (3), Guapirama, Jacarezinho, Japira, Jataizinho, Moreira Sales, Nova Fátima, Santa Mariana, Siqueira Campos e Tomazina.

Os municípios de Andirá, Arapoti, Assaí, Congonhinhas, Cornélio Procópio (3) e Santa Cruz do Monte Castelo vão receber cada um o valor de R$ 170 mil para a compra de uma van para transporte de pacientes. Já o município de Santo Antônio do Paraíso terá R$ 170 mil para adquirir van para transporte de pacientes ou ambulância.

