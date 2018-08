Cine Clube completa um ano e exibe clássico em Joaquim Távora

Perfume, a História de um Assassino

Na próxima sexta-feira, dia 31, às 20 horas, no Cine Clube na Estação Ferroviária de Joaquim Távora, será exibido o filme Perfume, a História de um Assassino.

A apresentação comemora um ano do Cine Clube e vai reprisar o primeiro longa no local.

Na França do século 18, Jean-Baptiste Grenouille é um aprendiz de perfumista com o dom incomum de diferenciar todos os odores à sua volta. Sua obsessão é extrair e preservar o aroma da feminilidade, o mais sublime dentre todos.

A película de 2006 foi dirigida por Tom Tykwer. O longa metragem é um filme bonito, baseado na famosa obra homônima de Patrick Süskind publicada pela primeira vez em 1985.

Realização: Departamento de Cultura e Prefeitura de Joaquim Távora.

Apoio: Npdiario.