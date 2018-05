Cinema com sala móvel em Siqueira Campos e Andirá

Projeto circula na região exibindo filmes para as comunidades

A partir desta semana, o Cine CTG Brasil percorrerá municípios da Bacia do Paranapanema promovendo sessões de cinema gratuitas e abertas ao público. Ao longo de 30 dias, cinco cidades paranaenses serão contempladas, cada qual com dois dias de programação.

Além de Siqueira Campos – primeira a receber a atração nos dias 17 e 18 –, o projeto visitará Andirá, Ibiporã, Centenário do Sul e Diamante do Norte, e ainda quatro cidades paulistas. A realização é da Cepar Cultural com patrocínio da CTG Brasil, via Lei Rouanet.

De acordo com a diretora de Marca, Comunicação e Sustentabilidade da CTG Brasil, Salete da Hora, o objetivo é proporcionar cultura e lazer, por meio da exibição de filmes de qualidade, para comunidades que não possuem salas de cinema. Por isso, o projeto leva sua própria sala móvel, em uma carreta ampla e confortável, com capacidade para receber 91 espectadores por sessão, espaço para cadeirantes, rampa e acessibilidade.

Em Siqueira Campos, a sala de cinema ficará em frente ao Ginásio de Esportes, na Avenida dos Pinheiros, no centro da cidade. Nos dois dias, serão 10 sessões, sempre com um filme diferente. As diurnas, destinadas aos estudantes da rede pública, por meio de parceria com a prefeitura local. Já às 18h30, as exibições estarão abertas ao público em geral, e os ingressos devem ser retirados no local.

Todos os filmes da programação tem classificação livre e serão exibidos com áudio, legendas e janela de libras, garantindo a inclusão dos espectadores com necessidades especiais. Na lista estão sucessos como Os Pinguins de Madagascar, Divertidamente e A vida secreta dos Pets, entre outros.

Para completar, haverá distribuição de pipoca e refrigerante para os espectadores.

17/05

8h – Zootopia – Essa Cidade é o Bicho

10h – As aventuras de Peabody e Sherman (ilustração)

13h30 – O Bom Dinossauro

15h30 – Os Pinguins de Madagascar

18h30 – Divertidamente (ilustração)

18/05

8h – O Reino Escondido

10h – Cada um na sua Casa

13h30 – A origem dos Guardiões

15h30 – A Vida secreta dos Pets (foto)