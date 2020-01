Circo Piska Piska estreia neste sábado em Santo Antônio da Platina

Show às 20h30m no recinto da Efapi

O Circo Teatro Piska Piska estreia neste sábado, dia 25, no Parque de exposições da EFAPI às 20h30m, em Santo Antônio da Platina.

Uma troupe de 14 profissionais com vasto repertório, comédias, dramas e musical infantil, com o apoio da Copel e incentivo do governo do Estado através do programa PROFICE (Programa de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná).

Assim, promove preços mais populares nesta curta temporada na cidade.

O palhaço é primo do famoso Tubinho, que pode aparecer de surpresa na semana que vem.

O grupo circense, conforme conta a sobrinha de Tubinho, Patrícia, é formado apenas de familiares artistas.

Programação:

Sábado : Piska Piska e a Mulher do Zebedeu.

Domingo : Piska Piska e a Noiva do Defunto.

Segunda-feira: Piska Piska em todo mundo.

Terça: Noite da Criança. ” O Grande Rei Leão”, onde Crianças acompanhadas não pagam ingresso.