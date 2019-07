Circuito SESC de corridas confirmado para domingo

Evento acontece há 12 anos

A 14ª etapa do “Circuito SESC de Corridas” acontecerá em Santo Antônio da Platina, no dia quatro de agosto (domingo) a partir das 7h30m, com largada e chegada em frente à Escola Santa Terezinha, na avenida Oliveira Motta. A iniciativa faz parte do calendário do Circuito Nacional de Corridas.

Neste ano, o Circuito ganhou uma nova roupagem, novos kits para os atletas, bem como novas distâncias: sendo realizados 6km, 12km e a caminhada de 3km. O percurso é aferido, possui PERMIT e arbitragem da Federação de Atletismo do Paraná.

A estrutura montada a fim de garantir a qualidade e segurança do evento, conta com duas ambulâncias tipo D (UTI móvel), serviço de enfermagem, postos de hidratação e frutas.

Na ocasião estendemos o convite para participarem da prova de Caminhada, num total de 3 km, com largada às 8h30m. Medalhas de premiação a todos os participantes que concluírem a prova.

Interessados, o telefone é (43) 3558-3302 para possíveis dúvidas.