Ciretran suspende atendimentos em toda região

Serviços continuarão disponíveis na internet

Atenção usuários de serviços do Detran e Ciretran(Circunscrição Estadual do Trânsito), o órgão suspendeu o atendimento ao público nas repartições de todo Paraná à partir desta quarta-feira (18) como medida preventiva à pandemia de coronavírus. Agora quem precisar do órgão deverá utilizar o site, aplicativos ou telefone.

De acordo com a Portaria 019/2020, publicada no fim da tarde desta quarta-feira, está suspenso integralmente o atendimento ao público assim como a entrada de pessoas que não sejam funcionários efetivos ou terceirizados do Detran nas dependências da autarquia em todo Estado.

Todos os atendimentos já agendados serão remarcados gradativamente, com a nova data sendo avisada aos cidadãos via SMS ou e-mail. Também estão suspensos os prazos referentes a processos de habilitação, veículos, autos de infração, processos administrativos e demais procedimentos. O Detran ainda reconhecerá a validade de documentos cujo vencimentos acontecerem durante os períodos de suspensão e interrupção dos atendimentos.

De acordo com o chefe da 10ª Ciretran de Jacarezinho, Rodrigo Fernandes Cavalheiro, é preciso a compreensão dos cidadãos neste momento de dificuldade. “O que a gente pede é que os cidadãos compreendam a situação delicada que todo o Brasil vive e que exige sacrifício de todos nós em benefício do bem comum. Mas é importante deixar claro que o Detran não vai deixar de prestar serviços e vai prorrogar prazos para que ninguém seja prejudicado”, garante.

Os serviços do Detran deverá continuam disponíveis no site do órgão, nos aplicativos PIÁ e Detran Inteligente ou ainda pelo telefone 0800 643 7373.