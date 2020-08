Ciretran volta a atender de forma presencial no Norte Pioneiro

Todos os serviços já estão disponíveis desde segunda-feira

A Ciretran (Circunscrição Regional do Trânsito) voltou a atender a partir desta semana de forma presencial. Em Santo Antônio da Platina funciona no recinto da Efapi (fotos). É necessário fazer antes o agendamento.

✅ Serão atendidos somente os cidadãos que agendarem previamente o serviço desejado:

– Pelo site http://www.detran.pr.gov.br/

– Aplicativo PIÁ

– e aplicativo DETRAN Inteligente

– Call center 0800-643-7373.

✅o agendamento está disponível.

✅ Qual atendimento necessita agendamento? (Principais)

– Transferência;

– 2 Via;

– Comunicação de venda;

– Foto e Biometria

– Exames teóricos;

– Registro de Estrangeiro (CNH);

– Registro de CNH de outro Estado;

– Retirada de CNH suspensa.

✅ O que não precisa agendar?

– Liberação de veículo apreendido;

– Retirada de documentos como: CRV/CRLV/Carteira de motorista devolvidos pelos correios/Laudos Médicos

✅ É obrigatório o uso de máscara.

✅O que pode ser feito de casa direto no site do DETRAN:

http://www.detran.pr.gov.br/

– Renovação de CNH;

– Agendamento de exames médicos;

– Agendamento de provas teóricas (reciclagem);

– Emissão do CRLV-e;

– extrato de débitos;

– consulta de pontuação;

– certidões;

– Recurso de infração;

– Indicação de condutor;

– Recurso de suspensão ou cassação;

– Comunicação de venda;

– Consultar taxas do DETRAN;

– Consultas em geral;

– entre outros.

❌Não será permitida a entrada de acompanhantes, somente o interessado ou solicitante do serviço;

❌Não será permitido a entrada sem máscara;

❌Usuários que apresentarem temperatura igual ou superior a 37 graus C será aferido novamente a medição, permanecendo a alta temperatura será solicitado que o usuário procure uma unidade de saúde mais próxima.

✅ Os prazos continuam prorrogados seguindo a deliberação do CONTRAN:

– prazo de transferência veicular desde a partir de 19 de Fevereiro de 2020;

– prazo de comunicação de venda;

– Licenciamento de veículos novos desde que não estivessem expirados em 20 de Março de 2020;

– Carteira Nacional de Habilitação com Validade vencida desde 19 de Março de 2020.