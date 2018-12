Cisnorpi e Amunorpi têm novos comandos

Eleição foi nesta sexta-feira

Sérgio Inácio Rodrigues foi eleito presidente da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro). A eleição da chapa única foi na manhã desta sexta-feira, dia 14, em Jacarezinho.

Ele, que é casado,tem 53 anos vai substituir Joás Ferraz Michetti (PDT), que também é chefe do executivo de Santana do Itararé.

Também nesta sexta, houve a escolha da nova diretoria do Cisnorpi (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro), na sede da instituição, no centro de Jacarezinho.

O prefeito de Ribeirão Claro, Mário Pereira (PSC), é o novo presidente tendo Joás como vice.