CISNORPI quer aumentar oferta de serviços pelo SUS

Solicitação foi feita ao Secretário de Saúde

O Diretor Geral do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI) Antônio Carlos, o Nico, solicitou ao Secretário de Estado da Saúde, Carlos Alberto Gebrim Preto, o Beto Preto, o aumento de teto de Ficha de Programação Orçamentária (FPO) para ampliar a oferta de serviços na unidade.

O encontro aconteceu na cidade de Cascavel onde acontece o Congresso Estadual de Secretários Municipais de Saúde do Paraná. “Este é uma atenção que o nosso Presidente (e prefeito de Ribeirão Claro) Mário Pereira tem solicitado para aumentar o número de ofertas no atendimento”, comenta Nico.

O CISNORPI atende 22 municípios da região com consultas eletivas e especializadas em várias de atuação. Nos últimos anos vários serviços foram descentralizados para melhor atender os pacientes que necessitam de atendimento médico.

Recentemente, foi solicitado ao Assessor do Gabinete da Secretaria Estadual de Saúde, Cézar Verona, a autorização do atendimento de Implante Dentário para atender os municípios consorciados. Além disto, nas últimas semanas foram doados dez computadores do Tribunal de Justiça do Paraná para o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD).