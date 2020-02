Civil de Jacarezinho prende estelionatário em Quatiguá e resgata menor

Homem era foragido do Estado de São Paulo

Nesta quarta-feira, dia 12, a Polícia Civil de Jacarezinho cumpriu o Mandado de Busca e Apreensão, expedido pela Vara da Infância e Juventude de Jacarezinho, o qual visava localizar e abrigar um menor que se encontrava em situação de risco.

As diligências ocorreram no bairro Jardim Cristal, na cidade de Quatiguá, local onde a mãe e o padrasto do menor se esconderam após a apuração de maus tratos pelo Conselho Tutelar de Jacarezinho.

Durante a diligência, os policiais civis constataram que o padrasto do menor era foragido do Estado de São Paulo, havendo um Mandado de Prisão pelo crime de estelionato contra ele.

Com a constatação dos fatos, o detido foi conduzido à Carceragem da Delegacia de Joaquim Távora, local onde permanece à disposição da Justiça Criminal. Já o menor foi conduzido ao Abrigo Lar Ana Rafaela, na cidade de Jacarezinho.

A mãe do menor ,conduzida à 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho para ser ouvida, foi, em seguida, liberada.