Civil prende ladrão de Abatiá que roubou farmácia em Pinhal (vídeo)

Marginal estava armado e planejou o crime no centro da cidade

Foi preso pela Polícia Civil, na tarde desta sexta-feira, 14, um homem de 38 anos (vídeo e foto), morador em Abatiá. Ele é acusado de ter praticado um roubo, com emprego de arma de fogo, numa farmácia, situada no centro de Ribeirão do Pinhal.

O assalto ocorreu no último dia oito de agosto, por volta de 19 horas. Foram levados cerca de 900 reais do caixa.

O bandido foi ao estabelecimento também no dia anterior para sondar o ambiente. Imagens gravaram a ação no planejamento e na sua execução.

Nas duas vezes, entrou ao local com capacete e estava pilotando, antes, uma motocicleta de cor preta.

De posse das imagens, investigadores saíram a campo.

Baseados nas características físicas e outros dados coletados, chegou-se ao nome do acusado.

Durante cumprimento de buscas em sua casa, foi localizada a camisa usada no dia anterior ao assalto (foto), bem como a motocicleta.

As imagens foram comparadas com as gravações.

Além disso, duas testemunhas o reconheceram fisicamente e também por processo de identificação vocálico (reconhecimento de voz).

A Justiça decretou sua prisão preventiva.

O homem está preso, à disposição da Justiça.

A arma não foi localizada.