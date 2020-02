Clínica do Norte Pioneiro tem aparelho único do interior do Paraná

Em Santo Antônio da Platina

Luciano e Cassiana Reis (foto) adquiriram na Semana Brasileira do Aparelho Digestivo da XVII Semana Brasileira do Aparelho Digestivo/XXXVI Semana Panamericana de Las Enfermedades Digestivas no Transamérica Expo Center, na capital paulista, um aparelho inovador na endoscopia digestiva.

Além do gastroscópio é também um colonoscópio.

O sistema de iluminação e com LED é possível fazer cromatografia durante o exame com o apertar de um botão. O sistema emite luz com comprimentos de ondas de diferente espectro, colorindo estruturas de acordo com sua composição, permitindo o diagnóstico precoce do câncer.

“Além disso permite magnificação das imagens”, afirma o proctologista dr. Luciano, com sua habitual expertise. No Paraná, existem apenas dois aparelhos desse nível, o de Santo Antônio da Platina e um em Curitiba.

Ele e sua filha, Cassiana(Cirurgiã geral), juntos com o irmão e tio, também médico, dr. Adriano (obstetra e ginecologista),trabalham na Clínica Diagson Centro Médico, na Avenida Coronel Oliveira Mota, 626, no centro platinense).

Telefones (43) 3534- 5006 e (Tim) 99960-0600.

