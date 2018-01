Clínica Odontológica Oral Primer oferece tratamento completo

Desde a prevenção até o tratamento de problemas bucais

A Oral Primer está instalada no centro de Santo Antônio da Platina (fotos) com odontologia especializada.

Letícia C. Miolo Cândido é clínica geral e atende ortodontia e estética.

Ela é casada com o marido e sócio, William Cândido S. Junior (clínica geral e implante).Ambos são do interior paulista, Itaporanga e Ribeirão Preto e estudaram na UEL(Universidade Estadual de Londrina).

Maria Júlia M.C. de Oliveira (clínica geral, Endodontia e odontopediatria, se formou na Unopar) é a mais conhecida, pois é de Ribeirão do Pinhal e casada com o empresário platinense Guilherme Muniz (Vegas Pub).

O atendimento é especial, o profissionalismo exemplar e a clínica moderna e bem aparelhada.

A recepcionista é Ana Carla.

A Oral Primer oferece ao seu paciente um tratamento completo, desde a prevenção ao tratamento de problemas bucais.

Rua 13 de Maio, 1113 ( perto do Colégio Tia Ana Maria), em Santo Antônio da Platina.

O telefone é (43) 3141-0570.

Fotos: Martinho de Paula/Especial para o npdiario