Cobra apoia produção de testes ultra rápidos da UFPR

São encontrados e comercializado por até R$ 1 mil

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) aprovou um requerimento, na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), solicitando providências, em caráter de urgência, para colocar em produção os testes da Covid-19 do tipo imunológico de resultado ultra rápido desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

“Um grupo de pesquisadores da UFPR, liderado pelo bioquímico Luciano Huergo, desenvolveu uma metodologia para teste da Covid-19 capaz de entregar o resultado em 15 minutos a um custo de apenas R$ 10. O grande diferencial do teste criado pela equipe foi conseguir reproduzir antígenos do vírus (moléculas que acionam a produção de anticorpos) em laboratório”, justificou o deputado Cobra Repórter. Segundo ele, testes similares a esse são encontrados sendo comercializado por até R$1.000,oo.

O requerimento foi endereçado ao governador Ratinho Junior e ao Secretário Estadual de Saúde, Beto Preto.