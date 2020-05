Cobra quer prioridade nos testes para funcionários e alunos das Apaes

Período previsto como crítico está se aproximando

O deputado estadual Cobra Repórter apresentou na Assembleia Legislativa um Requerimento solicitando ao governador Ratinho Junior e ao secretário de Saúde, Beto Preto, a realização prioritária de testes para detecção do novo coronavírus de profissionais, professores, alunos e familiares de alunos de todas as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs) do Estado do Paraná.

Mesmo em isolamento social, alguns alunos precisam de atendimento psicológico (…), solicitamos essa priorização de exames para todos que trabalham nas nossas queridas Apaes”

O deputado lembrou que o período previsto como crítico está se aproximando e vai abranger os meses de maio e junho, tempo de intensa contaminação das pessoas, apesar das medidas restritivas de movimentação populacional e sanitárias tomadas pelos Estado e municípios para conter e retardar o avanço coronavírus.