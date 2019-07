Cobra Repórter aprova requerimento de fortalecimento da Rota do Rosário

Turismo religioso está em ascensão

O deputado estadual Cobra Repórter aprovou nesta quarta, dia 10, último dia de sessões do legislativo antes do recesso, um requerimento solicitando providências para a implementação e fortalecimento da Rota do Rosário, um dos mais importantes projetos de turismo religioso do Estado do Paraná.

O requerimento é direcionado ao secretário do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes, ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, e aos diretores do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), João Alfredo Zampieri, e Departamento de Trânsito do Paraná (DETRAN), Vinícius Cesar Kogut.

No documento, o deputado Cobra Repórter solicita aos órgãos que sejam tomadas providências como a criação, padronização e instalação de sinalização específica por vias ao longo de toda a Rota do Rosário, a elaboração de modelos de contratos que visam formalizar parcerias com entes privados ou públicos, a criação, edição, organização e distribuição de material para promoção e divulgação da Rota do Rosário e seus atrativos, a intermediação para aproximação da Rota do Rosário com outras instituições e empresas, privadas ou públicas, de interesse para o turismo e seu desenvolvimento do Paraná, do Brasil e do Mundo e a inserção da Rota no circuito regional, estadual e nacional de eventos relacionados ao turismo e o lançamento oficialmente com divulgação do evento, após a aprovação do projeto de lei 434/2019, apresentado pelo deputado Cobra Repórter no início de junho que visa a inclusão da Rotado Rosário na rota das Regiões Turísticas do Paraná.

“O turismo religioso está em ascensão e é fundamental para o desenvolvimento das regiões, para a geração de emprego e renda nos municípios. A Rota do Rosário precisa de muita atenção do poder público, pois atrai um enorme número de turistas católicos nacionais e internacionais interessados a percorrer a Rota do Rosário do Paraná”, afirmou Cobra Repórter.

A Rota do Rosário é integrada por 12 municípios do Norte, Norte Pioneiro e do Vale do Ivaí, possuindo os seguintes circuitos temáticos: Circuito das Águas; Circuito Pé de Serra, Circuito Pioneiros, Circuito de Aventura, Circuito Terra Viva, Circuito do Agronegócio, Circuito Nipo Brasileiro, Circuito Ouro Verde, Circuito Gastronômico Cultural, Circuito de Compras, Circuito Pedagógico, Circuito Receptivo e Circuito Turismo Rural.

Indiretamente, a Rota está presente em quase 50 municípios, somando aproximadamente quase 800 mil pessoas, e busca associar e aproximar seus atrativos do turismo religioso aos demais atrativos do turismo de aventura, rural, ecológico, cultural, gastronômico e de experiência.