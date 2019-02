Cobra Repórter se encontra com Subcomandante da PM do Paraná

Na sede do executivo estadual em Curitiba

Nesta primeira sessão da Assembleia Legislativa do Paraná, realizada nesta segunda-feira, dia 04, o deputado estadual Cobra Repórter se reuniu com o Coronel Antônio Carlos de Morais, que assumiu em janeiro o Subcomando Geral da Polícia Militar do Paraná.

Na pauta, a segurança no Estado do Paraná, uma constante preocupação do mandato de Cobra Repórter. “Reforçamos nossas reivindicações na área da segurança, pois esta é uma preocupação constante da população. As cidades do Norte do Paraná estão pedindo socorro e pedimos ao Coronel para atenção, mais estrutura e mais efetivo”, destacou Cobra Repórter.

O Coronel Antônio Carlos de Morais assumiu em janeiro o Subcomando Geral da Polícia Militar do Paraná. Até o final do ano passado, ele estava no 3º Comando Regional de Polícia Militar, sediado na cidade de Maringá, tendo passado pelo Serviço de Inteligência (P2), pela 4ª Companhia de Santo Antônio da Platina e pelo Batalhão de Jacarezinho.