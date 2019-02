Cobra Repórter toma posse do segundo mandato

Foi reeleito em outubro com quase 50 mil votos

Durante a posse na Assembleia Legislativa, nesta sexta-feira (1), o deputado estadual Cobra Repórter (PSD) disse que inicia essa nova jornada com “mais vontade de trabalhar para superar os desafios por um Paraná cada vez mais justo e produtivo”.

Cobra Repórter, que foi reeleito com 46983 votos válidos no dia 07 de outubro de 2018, fez questão de agradecer a família e cada um dos aliados presentes na solenidade.

“Sempre costumo dizer que ninguém governa sozinho. Quero pedir o apoio dos deputados estaduais para juntos fazermos um Paraná cada vez mais forte. E a população sempre terá as portas do meu gabinete abertas para críticas e sugestões”, frisou.

Durante todo o dia o deputado recebeu em seu gabinete dezenas de vereadores, prefeitos e lideranças das cidades que buscavam apoio para seus municípios e o parabenizaram pelo segundo mandato(Texto:Meire Bicudo/ Foto: Alep).