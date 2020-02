Cobra viabiliza reforma do telhado de colégio em Andirá

Investimento nos reparos é de R$ 138.799,99

Atendendo aos pedidos dos professores Wagner Calixto (à esquerda na foto), que é e ex-vereador, do Luciano Seleti e da diretora Silvia Renata Picelli, do Colégio Estadual Barbosa Ferraz de Andirá, o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), trabalhou junto ao Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar) e garantiu a liberação de recursos para a reforma do telhado da instituição.

Trabalhamos junto ao diretor da Fundepar, José Maria Ferreira, que atendeu ao nosso pedido e a obra já está sendo realizada“

O colégio tem cerca de 950 alunos e 90 profissionais agentes 1 e 2, entre professores, merendeiras e responsáveis pela manutenção e é um dos mais antigos da cidade.

Esta é uma reivindicação antiga que vem desde o governo anterior, explica o professor Wagner.