Cohapar e Cambará desenvolvem frentes de trabalho conjunto

Para viabilizar a construção de casas

O prefeito de Cambará, José Salim Haggi Neto, esteve nesta terça-feira (13) na sede da Cohapar, em Curitiba, para tratar parcerias entre o Governo do Estado e o município no setor de habitação popular. O objetivo é reduzir a demanda por moradias na cidade com a contratação de projetos para diferentes faixas de renda da população.

Durante o encontro foi discutida a situação da etapa documental para a construção de 200 novas moradias pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). “A perspectiva é de que as obras sejam divididas em duas etapas, com 150 e 50 unidades cada e beneficiem famílias que ganham de um a seis salários mínimos”, explicou Lupion.

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – Além dos imóveis financiados, a administração municipal está preocupada com a situação de famílias mais carentes que não possuem condições de arcar com os custos mensais das prestações da casa própria. “Contamos com o apoio da Cohapar para viabilizar os subsídios necessários construir moradias com custos mais reduzidos para a população”, afirma Haggi Neto.

Para esta situação o presidente Lupion destacou a recente a publicação de uma nova portaria do Ministério das Cidades sobre o Fundo de Arredamento Residencial (FAR). Pelo programa, famílias com renda mensal de até R$ 1.800 pagarão apenas prestações que variam de R$ 80 a R$ 270 ao mês durante 10 anos.

COMO PARTICIPAR – Famílias que desejam participar deste e de outros futuros projetos habitacionais do Governo do Estado devem realizar uma pré-inscrição no site www.cohapar.pr.gov.br/cadastro. As famílias cadastradas que se enquadrem nos critérios do programa serão chamadas para participar do processo seletivo quando houver disponibilidade de contratação.

Acompanharam a reunião a secretaria de infraestrutura urbana Cláudia Guimarães Betine, a assessora do prefeito Denise Pereira de Campos e Alfredo Kuhn assessor do deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli.