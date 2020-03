Colégio da Polícia Militar em Cornélio recebe van

Objetivo é oferecer ensino médio de qualidade

O 3º Colégio da Polícia Militar, em Cornélio Procópio, recebeu uma nova van Fiat Ducato para reforçar o aprendizado dos alunos e suas atividades. O veículo foi encaminhado à unidade escolar após um pedido realizado pelo deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) ao governador Ratinho Júnior e ao comando da Polícia Militar do Paraná.

O veículo será utilizado em diversas atividades extracurriculares, de contraturno, esportivas e culturais, além de transporte de alunos para vestibulares e também de professores. “Graças a um esforço conjunto e à intervenção do deputado Romanelli junto ao comando da PMPR, o 3º CPM recebeu esta moderna Van. Ela é muito útil e justamente para suprir uma necessidade que nós temos”, disse o oficial Capitão PM Juliano Berleze, que trabalha na unidade. O 1ª Ten. QOPM Samuel Ribeiro da Silva é o Diretor Pedagógico do 3º CPM.

O oficial adiantou ainda que, assim que as aulas retornarem, o 3º CPM fará e entrega oficial do veículo e o lançamento da pedra fundamental da nova arena sintética. O 18º Batalhão da PM, com sede em Cornélio, também receberá um novo ônibus que poderá ser utilizado pelo 3º CPM.

“Esse veículo reforça o compromisso do nosso mandato com a educação em Cornélio e com a atuação do 3º CPM, que tem uma valiosa equipe pedagógica e que tem o reconhecimento da população da cidade pela transformação que está fazendo na vida de centenas de alunos atendidos”, disse o deputado Romanelli.

Cornélio Procópio foi a terceira cidade do Paraná a receber uma unidade do colégio da Polícia Militar. Inaugurado em 2019, o 3º CPM atende a 350 nas instalações do antigo Colégio Estadual Alberto Carazzai.

“Levar um Colégio da Polícia Militar para Cornélio foi uma grande luta da qual participamos e que está sendo recompensada com o ensino de qualidade que é destinado principalmente a jovens que mais precisam”, disse o deputado Romanelli.