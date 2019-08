Colégio Estadual Rio Branco completa 74 anos de existência

No centro de Santo Antônio da Platina

No dia 22 de agosto de 1945 era criado o Colégio Estadual Rio Branco (fotos) de Santo Antônio da Platina. Passados 74 anos, continua a formar novas gerações platinenses. Com aproximadamente 1000 alunos está entre os maiores colégios da região.

Atualmente oferece Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante Integrado e Subsequente (Formação de Docentes, Informática, Administração e Recursos Humanos). Oferta ainda o CELEM de Língua Francesa.

Várias gerações foram formadas por este tradicional colégio cujo lema é “Ajudando você a construir sua história”.

Ano passado salas que estavam em reformas foram entregues para a comunidade escolar e atualmente as obras estão concentradas no salão geral do colégio. Com estas reformas o colégio ganha novo fôlego para poder atender bem os estudantes matriculados. Recentemente o colégio foi pintado na área interna e externa dando condições estruturais para que os estudantes sintam-se acolhidos nesta instituição de ensino.

“O Colégio Estadual Rio Branco comemora 74 anos e estamos buscando a cada dia inovar no sentido de possibilitar melhores condições de aprendizagem para nossos alunos. Agradeço ao vice-diretor Tom Zé, a todos os funcionários, a todos os professores, aos estudantes e suas famílias por fazermos parte desta comunidade escolar do Colégio Rio Branco e darmos continuidade na história deste tradicional colégio”, afirma a diretora professora Sônia Aparecida Justino.