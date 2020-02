Colégio Magnus apresenta professores à familiares de alunos

E também a estrutura provisória

O Colégio Magnus apresentou os professores e a estrutura provisória aos pais e familiares dos alunos matriculados para este ano letivo, durante evento na sexta-feira, dia 31. Na oportunidade, houve uma palestra ministrada pelo professor Luiz Lomba abordando a importância da participação familiar na vida estudantil e a apresentação da Escola da Inteligência, mais uma entre tantas novidades apresentadas pela instituição.

O proprietário do Colégio Magnus, o empresário Marcelo Palhares, agradeceu a confiança depositada na instituição e garantiu empenho máximo de toda equipe para proporcionar ensino de extrema qualidade.

“Nós agradecemos muito a confiança dos pais, estamos cumprindo tudo que falamos sobre a estrutura, e vamos trabalhar com muita determinação para oferecer o que de melhor e mais moderno existe em educação aos nossos alunos”, pontua.

ESTRUTURA – As aulas do Colégio Magnus, que têm início nesta segunda-feira (03), serão provisoriamente no prédio do antigo Ceebja, no centro da cidade, que foi totalmente reformulado para abrigar as aulas. Mesmo que usado por poucos meses, o espaço recebeu grandes investimentos para dar a alunos e equipe pedagógica todo conforto, segurança e estrutura necessária, incluindo laboratórios com o que há de mais moderno.

Ainda neste primeiro semestre o prédio próprio do Colégio Magnus será inaugurado. Com um espaço de mais de 2,5 mil metros quadrados planejado especificamente para ser uma escola, a área contará com quadras cobertas, mini fazenda e uma estrutura comparável à de grandes escolas particulares do Brasil.

OBJETIVO – Entre as inúmeras novidades do Magnus, está o material linha A do Objetivo, nunca aplicado em Jacarezinho anteriormente. Além de ser a única instituição da região credenciada ao Sistema Objetivo, o Magnus fez questão de adquirir o melhor material didático disponível do melhor sistema de ensino no país.

DIFERENCIAIS – E isso não é tudo. Paralelamente, o Colégio Magnus ainda oferece a Escola de Inteligência (que irá trabalhar a educação sócio emocional dos alunos), sistema bilíngue, letramento digital, Cursinho Pré Vestibular dividido em modalidades, tv Web Objetivo e uma equipe focada no desenvolvimento dos alunos.

Mais do que uma escola, o Magnus é um amplo projeto estudantil que ainda prevê a criação de uma faculdade particular em médio prazo e que foi idealizado para transformar a realidade educacional em toda região.