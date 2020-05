Colégio Magnus entrega máscaras e cartas de agradecimento à Santa Casa

Colaboração e reconhecimento da atuação dos profissionais

A direção da Colégio Magnus realizou nesta segunda-feira, dia quatro, a entrega de 400 máscaras e cartas de agradecimento aos profissionais que atuam na Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho.

As máscaras, de tecido e produzidas numa confecção do próprio município, são importante reforço para a instituição, uma vez que o uso desse tipo de objeto tem sido grande. Além disso, as máscaras direcionadas aos servidores foram personalizadas com o nome bordado de cada um.

Já as cartas, escritas a mão pelos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3° ano do Ensino Médio, tinham agradecimentos e reconhecimento de forma individual a todos os profissionais da Santa Casa de Misericórdia, que, agora mais do que nunca, desempenham um papel fundamental para toda a sociedade.

O proprietário do Colégio Magnus, o empresário Marcelo Palhares, destacou a preocupação em colocar na pauta dos estudantes a valorização dos profissionais da saúde e a interação da escola com a comunidade através de ações sociais.

“Nós, enquanto escola, sempre buscamos trazer para o dia a dia dos alunos as questões mais importantes da sociedade, para estimular o debate sobre causas dos problemas e soluções. Outra preocupação são com ações sociais desenvolvidas à partir de atuações dos alunos. O Magnus sempre tem desempenhado esse papel e mesmo com todas as restrições causadas pela Covid-19 continuamos trabalhando para colaborar com instituições que fazem muito pela nossa cidade, como é o caso da Santa Casa”, avaliou Palhares.

ATUAÇÃO NA CRISE – Vale lembrar que o Magnus tem desempenhado um trabalho de referência neste período sem aulas presenciais. Diariamente as aulas acontecem ao vivo, mantendo a qualidade do ensino Objetivo na aplicação dos conteúdos.

Além do portal do Objetivo, o estabelecimento de ensino ainda tem uma plataforma própria com o maior acervo de conteúdo autoral digital entre instituições de toda a região. O resultado disso é a garantia de que os alunos não terão perdas no aprendizado.

A escola já se prepara, inclusive, para a aplicação de provas online, com um sistema com total monitoramento para garantir a isonomia e confiabilidade das avaliações sem precisar tirar os alunos de casa.