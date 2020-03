Colégio Magnus oferece vasto conteúdo virtual para alunos

Prevenção à pandemia de coronavírus

No Colégio Magnus a suspensão das aulas não significa ausência de conteúdo aos alunos. Ao contrário, a escola oferece uma vasta lista de opções de atividades virtuais que vão garantir um conhecimento didático muito satisfatório das questões abordadas nesta plataforma.

São aulas de diferentes disciplinas e conteúdos diversificados que, de forma online, estão à disposição dos alunos para que essa paralisação das aulas não traga maiores danos ao andamento do ano letivo e a programação de aulas.

Em uma geração cada vez mais conectada, nada mais natural que aulas, ao menos nesta época de medidas de prevenção à pandemia de coronavírus, também possam ser vistas por celulares e computadores.

Vale lembrar que antes mesmo da suspensão das aulas o Magnus já oferecia um amplo portal virtual com conteúdo completo, oferecido pelo Sistema Objetivo, já no intuito de proporcionar esta integração entre a conectividade da atual geração com a escola.

Desta forma o Magnus garante os melhores conteúdos possíveis para os alunos, seja dentro do espaço físico da escola, seja através das plataformas de internet.

CORONAVÍRUS

Assim como já havia acontecido com a questão da dengue, os alunos do Magnus tiveram nos dias que precederam a suspensão das aulas uma série de atividades lúdicas sobre o coronavírus. O objetivo foi instruir os alunos e os capacitar para poder explicar aos menos informados sobre como a doença atua e quais as melhores formas de prevenção.

Além disso, o Magnus também promoveu inúmeras medidas de segurança, seguindo à risco todos os protocolos de prevenção e combate ao coronavírus. A escola aproveita para reforçar os pedidos de isolamento social e o cumprimento das orientações dos órgãos de saúde sobre a doença.