Colégio Moralina vence Bom de Bola em Santo Antônio

Título saiu nos pênaltis

Nesta quarta-feira, dia 14, aconteceu a grande festa da final dos Jogos Escolares Bom de Bola de campo. O evento contou com a presença do prefeito Professor Zezão, parabenizando os atletas campeões. Foi no Estádio José Eleutério da Silva.

O Colégio Estadual Dona Moralina Eleutério venceu o Colégio Maria Dalila Pinto nos pênaltis e foi a escola campeã, se classificando para a fase regional, que acontecerá em Santo Antônio da Platina.