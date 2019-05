Colégio Rio Branco participa de Café Filosófico

Dia três de junho com professor Fábio Gabriel

O professor Fábio Gabriel, do Colégio Estadual Rio Branco de Santo Antônio da Platina, participará no próximo três de junho às 19h30m, no Auditório da Fanorpi, do lançamento das coletâneas Docência: Processo do Aprender e do Ensinar.

Na ocasião, será realizado um Café Filosófico intitulado “Foucault e a Educação”. Participarão também os autores da coletânea Paulo Roberto Braga; Eduardo Gasperoni de Oliveira; Thiago Pelogia; Matheus Zaffani Borges; Herbert Almeida. Está previsto para os que desejarem autógrafos nos livros da coletânea. O valor para participar: R$ 15,00.

No prefácio do volume I da coletânea, assim se manifesta Prof. Dr. Antônio Carlos de Souza da UENP: “A coletânea apresenta, nos diversos textos, produtos de pesquisas acadêmicas, de práticas políticas que buscam tratar de tantas questões, na sua especificidade temática e teórica, mas que fazem parte de preocupações coletivas, de cidadãs e cidadãos que se dispõem a contribuir na construção da educação de base humanista, científica, libertadora, emancipatória”.

Fábio Gabriel é doutorando em educação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e professor da Rede Estadual de Filosofia.

Mais informações sobre as coletâneas publicadas: www.coletaneascientificas.com