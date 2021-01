Um dos mais tradicionais e conceituados de todo Norte Pioneiro

Serão iniciadas nesta quarta-feira, dia 13, diversas obras no Colégio Estadual Tiradentes, em Santo Antônio da Platina, um dos mais prestigiados da região.

A Construtora Fernanda Torres da Motta ,de Tomazina, venceu a concorrência com previsão de conclusão de 150 dias.

Estes são os serviços que serão realizados :

Troca de pisos e colocação de pastilhas na parede dos corredores internos, refeitório, salas de aula, troca de portas e fechaduras , quadro negro, colocação de divisória em ambientes, colocação de grades em janelas que ainda não têm, reforma nos banheiros e cozinha, pintura da quadra , melhorias em calçamento interno r melhorias no laboratório.

Ano de 2020 já passou por melhorias através do recurso financeiro do governo do Estado do programa Escola Bonita e realizadas melhorias na entrada dos alunos pelo portão lateral pela rua Rui Barbosa.

E também melhorias no valor de 100 mil reais através do recurso Escola Mil.

O colégio sempre busca se adequar e melhorar a infraestrutura para melhor atender a demanda de alunos.

Serão instalados 20 climatizadores, sendo dois por sala para oferecer maior qualidade ao ambiente e favorável para a aprendizagem e saúde.

Realizada recentemente a ata de Reunião de Partida para Execução de Reparos no estabelecimento de ensino.

Estavam presentes o engenheiro Marco Túlio Batista Prado do NRE/Jacarezinho, Jonas Ribeiro engenheiro da PRE/SP, José Lucas Leal Negrizoli e Jonatas do Prado representantes da empresa tomazinense , ganhadora da licitação através da modalidade pregão eletrônico 910/2020 Fundepar , a diretora Lucila Cristina Oliveira Machado Silveira, secretária Flávia Roberta Baptista e Pedro Fernandes da empresa Marido de Aluguel como voluntário para acompanhar o detalhamento da planilha orçamentária com todos os itens e serviços a serem realizados.

O Colégio Estadual Tiradentes possui excelentes profissionais da educação, o estabelecimento de ensino teve destaque no ensino remoto ofertado durante a pandemia e com 93% dos alunos incluídos no sistema EAD.

A direção, toda equipe pedagógica, secretaria e colaboradores agradecem publicamente a chefe do núcleo, Ana Molini, pelo apoio, e Luciano Sanches, da Fundepar pelo acompanhamento do protocolado destas obras.

“Muito importante essa intervenção na estrutura física para melhorar o aspecto escolar e adequando sempre dentro das normas de exigência sanitária, além de transformar num espaço adequado, aconchegante e estimulante para o estudante”, afirma Lucila.

A Diretora comunica também que o período de matrículas está aberto e pede para os pais , responsáveis ou maiores de idade procurarem o colégio para realizar a 2°etapa da matrícula porque o primeiro momento aconteceu de forma online e agora necessita que seja presencial para entregar os documentos para efetivação da matrícula no Ensino Fundamental de 6° ao 9° anos e Ensino Médio do 1° ao 3° anos.

Informações pelo telefone (43) 3534-1350, Instagram e Facebook.

email snptiradentes@seed.pr.gov.br

Período das matrículas acontecem nesta semana , a partir desta segunda-feira, dia 11 até sexta-feira, dia 15.