Colégios convocam comunidade escolar para votação hoje e amanhã

Visando migração para modelo cívico-militar a ser implementado a partir de 2021

O governador Ratinho Junior anunciou, nesta segunda-feira (26), no Palácio Iguaçu, que o programa de colégios cívico-militares será implementado em 215 colégios estaduais de 117 municípios de todas as regiões do Paraná a partir de 2021.

Nos colégios foram selecionados pela Secretaria de Educação e do Esporte haverá uma consulta à comunidade escolar.

Atenção Comunidade Escolar : Professores, Funcionários, Pais e ou Responsáveis e alunos maiores de 18 anos. O NRE(Núcleo Regional de Jacarezinho) e a Direção das Instituição de Ensino convocam a todos para consulta pública sobre a Escolha para Escola Cívico Militar nestas terça, dia 27 e quarta, 28.

A participação é indispensável nesse processo das oit0 às 20 horas sem interrupção, inclusive no horário de almoço.

É preciso levar um documento pessoal para votar e pais ou responsáveis votam de acordo com o número de matriculados sob sua tutela na escola, ou seja, uma mãe com três filhos pode votar até três vezes. É recomendável que cada pessoa leve sua própria caneta para registrar sua assinatura.

Para ter validade, mais de 50% das pessoas aptas devem participar da consulta. Se uma comunidade escolar for formada por 500 pessoas, é necessário um quórum de pelos menos 251 pessoas. Para migrar ao modelo cívico-militar basta a aceitação de maioria simples dos votantes da escola, ou seja, 50% e mais um voto do total. O resultado de todas as consultas deve sair até quinta-feira (29).

No Norte Pioneiro, estes são os estabelecimento de ensino escolhidos, mas a lista pode mudar:

Jacarezinho

Colégio Estadual Anésio de Almeida Leite e

Colégio Estadual José Pavan.

Cambará

Colégio Estadual Angelina Ricci Vezozzo.

Carlópolis

Escola Estadual Hercília de Paula e Silva

Ribeirão Claro

Escola Estadual João da Rocha Chueiri

Ribeirão do Pinhal

Escola Estadual Ruth Martinez Correia

Santo Antônio da Platina

Escola Estadual Moralina Eleutério e

Colégio Estadual Edith S. Prado de Oliveira (foto).

Siqueira Campos

CE Segismundo Antunes Neto.

Ibaiti

CE Júlio Farah e

CE Antônio Martins de Melo.

A implantação dos colégios será de escolha livre da comunidade escolar, por meio de consulta pública. Eles terão gestão compartilhada. As aulas continuarão sendo ministradas por professores da rede estadual, enquanto os militares serão responsáveis pelas áreas de infraestrutura, patrimônio, finanças, segurança, disciplina e atividades cívico-militares.

Haverá um diretor-geral e um diretor-auxiliar civis, além de um diretor cívico-militar e de dois a quatro monitores militares, conforme o tamanho da escola.

