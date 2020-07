Colisão causa acidente entre dois veículo em Ibaiti

SAMU esteve presente no local e prestou socorro

Um acidente aconteceu por volta das 09h50m desta quinta-feira, dia dois, na BR-153, quilômetro 105, da cidade de Ibaiti, próxima ao trevo que dá acesso a Japira.

O acidente envolveu dois veículos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor de um VW Fox estava trafegando quando perdeu o controle do automóvel e colidiu transversalmente com uma carreta, após cruzar a rodovia. A carreta seguia sentido contrário e atingiu sua lateral esquerda.

Com a colisão, o motorista do VW Fox foi registrado como uma vítima leve e foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).