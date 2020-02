Colisão de dois carros entre Ribeirão do Pinhal e Abatiá

Sem vítimas fatais

Na noite desta segunda-feira, dia 24, por volta das 21h3om, dois carros se chocaram, causando um acidente no trevo entre Ribeirão do Pinhal e Abatiá, na PR-436.

De acordo com as informações, apesar dos motoristas do Uno (com placas de Ribeirão do Pinhal) e do Palio (com placas de Santo Antônio da Platina) terem batido e causado danos aos veículos, não houve nenhuma vítima fatal, o prejuízo foi apenas material.

A Polícia Militar de Abatiá esteve presente no local, assim como a Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina.