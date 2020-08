Colisão de veículos no centro platinense

As duas condutoras se assustaram mas não houve ferimentos

Um Ecosport e um Palio colidiram em torno de 9h40m desta sexta-feira, dia 31, no centro de Santo Antônio da Platina.

O utilitário atravessou a preferencial batendo no carro que subia a rua Rui Barbosa no cruzamento com a rua Wenceslau Braz.

As motoristas não se machucaram.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência(Colaboração: Celso Ribeiro).