Colisão deixa homem na UTI em Jacarezinho

Duas motocicletas se chocaram



Acidente envolvendo duas motocicletas às 19h45m desta quarta-feira, dia 12,na avenida Getúlio Vargas,em Jacarezinho, resultou em situação grave para Paulo Vinicius Ferraz (fotos), o “Cabelo”, popular em Jacarezinho.

Neste momento, o garçom de 47 anos está internado com risco de morte na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa local.

As duas motos subiam a via e acabaram se chocando lateralmente perto da agência dos Correios.

O outro rapaz se machucou também, porém permanece estável.