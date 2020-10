Colisão entre carro de Cambará e caminhão mata mulher de Bandeirantes

Citroen/C3 colidiu lateralmente contra veículo canavieiro

Moradora de Bandeirantes, Lúcia Garcia Sanches Vilela, 70 anos morreu e seu filho de 46 anos, Valderi Mendes Vilela Junior (foto), 46, ficou ferido, em uma colisão lateral entre um carro e um caminhão canavieiro, na madrugada do sábado, 24, na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Canitar (12 km de Ourinhos/SP). De acordo com a Polícia Rodoviária, o acidente aconteceu por volta das 5h05, no km 363+300, nas proximidades do trevo de Canitar, no sentido Canitar-Ourinhos.

O veículo Citroen/C3, branco, com placas de Cambará foi atingido pelo caminhão bitrem canavieiro, com placas de Araçatuba (SP), que estava vazio. O condutor do caminhão não sofreu ferimentos.

Valderi ficou ferido e foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento de Ourinhos/SP), a sua mãe Lúcia Garcia Sanches Vilela de 70 anos, que estava no banco do passageiro, ao lado do filho, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros em estado grave para o pronto socorro da Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos, que confirmou depois o óbito da mulher.

No carro ainda estava um jovem de 16 anos, que seria enteado de Valderi, que não sofreu ferimentos. O acidente foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária de Ourinhos) e suas causas estão sendo apuradas (Reportagem: Passando a Régua).